لجنة نيابية تنتقد الجهات الساندة لوزارة الزراعة لعدم توفير تقنيات الري الحديثة

2023/04/29 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر مخيف، اداء الوزارت الساندة لوزارة الزراعة، لاسيما الصناعة، في توفير التقنيات الحديثة لري المناطق الزراعية.

وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “توفير المياه ينعكس على المساحات المزروعة والمساحات تتقيد باعتماد التقنية الحديثة في المرشات، وهذا يقع على عاتق الوزارات الساندة مثل الصناعة التي تهتم بتوفير التقنيات الجديدة للري”.

واضاف، أنه “لا ارى هناك اكتفاء او جاهزية من الوزارت المعنية بان تمول المساحات التي تسقى سيحا او بالأمطار”.

واشار مخيف الى “مشكلة يعاني منها المزارعين في موضوع سداد السلف، حيث اعطيت للمبادرة الزراعية وكانت عالية جدا وحصل اخفاق كبير في التسديد”.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،خلال زيارة اجراها إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها، أنه في الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي.

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