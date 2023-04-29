منحوتة في النرويج لأنثى حيوان “فريا” التي انتهت حياتها بالقتل الرحيم

2023/04/29 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP المنحوتة البرونزية لأنثى حيوان الفظ “فريا” بعد إزاحة الستارة عنها في 29 نيسان/أبريل 2023 في العاصمة النروجية أوسلو اوسلو (أ ف ب) – أزيحت الستارة السبت عند واجهة “مارينا كونغن” في أوسلو عن منحوتة برونزية لأنثى حيوان الفظ “فريا” التي اكتسبت شهرة عالمية الصيف الفائت عندما تهافت الناس لمشاهدتها في مضيق أوسلو قبل […]

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