خفض تصنيف فرنسا الائتماني.. يدفع الى إصلاحات هيكلية للاقتصاد

2023/04/29 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مدخل مكاتب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في باريس، في الثامن من آب/أغسطس 2011 باريس (أ ف ب) – لا يتوقع أن يرتب تخفيض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني درجة فرنسا الجمعة سوى تداعيات فورية قليلة على باريس.– ماذا فعلت وكالة “فيتش” الجمعة؟ – على غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين موديز وستاندرد آند […]

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