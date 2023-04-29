2023/04/29 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي الزوراء مع ضيفه فريق نادي النجف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباراة في الساعة الخامسة عصرا على ملعب الشعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يعادل النجف بالدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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