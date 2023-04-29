2023/04/29 | 20:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التيار الصدري يدعو أتباعه لتوقيع تعهد بمقاطعة "أصحاب القضية" والبصم عليها بالدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يدعو أتباعه لتوقيع تعهد بمقاطعة "أصحاب القضية" والبصم عليها بالدم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يدعو أتباعه لتوقيع تعهد بمقاطعة "أصحاب القضية" والبصم عليها بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).