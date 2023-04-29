2023/04/29 | 20:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمَّ رئيس...

ظهرت المقالة السوداني: القضايا المتعلقة بالمال العام يجب ألّا تخضع للضغوطات أولاً على المسلة.

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