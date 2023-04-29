مكالمة مرعبة وتهديد.. شاهد كيف تروي والدة عملية اختطاف ابنتها وكم كانت الفدية

2023/04/29 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ظهر أحد الأيام، تلقت جينيفر ديستيفانو مكالمة لم يرغب أحد من الوالدين في سماعها حيث كانت ابنتها في مأزق.

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