بوقت قياسي.. كشف جريمة قتل والقبض على الجناة في نينوى

2023/04/29 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، عن كشف جريمة قتل والقاء القبض على الجناة بعد ساعات قليلة من وقوعها.

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