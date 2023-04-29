تفاصيل ما دار بين رئيس الجمهورية والمرشد الإيراني الأعلى

2023/04/29 | 20:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية.

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