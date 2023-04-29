2023/04/29 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DMuqAMU7j6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح العراقي يسترعي الانتباه: توجيهات مهمة من الصدر مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صالح العراقي يسترعي الانتباه: توجيهات مهمة من الصدر مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).