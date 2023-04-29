2023/04/29 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التيار الصدري لتوقيع تعهد بمقاطعة “أصحاب القضية” والبصم عليها بالدم.

وقال العراقي في بيان “وثيقة تاريخية بيراع وخط قائدي السيد مقتدى الصدر خطها في يوم الثامن من شوال ١٤٤٤ليتم توزيعها من قبل لجنة مختصة عن طريق المكتب الخاص ثم التوقيع والبصمة عليها الى ما قبل الذكرى السنوية لاستشهاد مرجعنا الحبيب للنظر فيما يلي باستصدار قرار آخر يترتب على هذه الوثيقة.فنرجو من الجميع التعاون والإنضباط والمركزية وعدم التفرد والتشتت في توقيعها فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها الى سماحته بالمباشر”.

واضاف “فانتظروا إني معكم من المنتظرين وكفاكم أذى لقائدكم مع كل إحترامي للمطيعين والمخلصين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’تعاونوا وانضبطوا’.. وزير الصدر يعلن عن ’وثيقة تاريخية’ بخط زعيم التيار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’تعاونوا وانضبطوا’.. وزير الصدر يعلن عن ’وثيقة تاريخية’ بخط زعيم التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).