2023/04/29 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن روسيا سترد بعد أن استولت السلطات البولندية على مدرسة السفارة الروسية في وارسو، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتوعد بولندا برد "قاسٍ" بعد قرارها بمصادرة مدرسة سفارتها في وارسو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتوعد بولندا برد "قاسٍ" بعد قرارها بمصادرة مدرسة سفارتها في وارسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).