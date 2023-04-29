"وثيقة تاريخية".. الصدر ينشر توجيهاته المنتظرة

2023/04/29 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت صفحة صالح محمد العراقي، الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التوجيهات التي سبق ان نوه عليها قبل ساعات، مكتوبة بخط الصدر، فيما وصفها العراق بـ"الوثيقة التاريخية".

وقال العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "وثيقة تاريخية بيراع وخط قائدي السيد مقتدى الصدر خطها في يوم الثامن من شوال ١٤٤٤، ليتم توزيعها من قبل لجنة مختصة عن طريق المكتب الخاص ثم التوقيع والبصمة عليها الى ما قبل الذكرى السنوية لاستشهاد مرجعنا الحبيب للنظر فيما يلي باستصدار قرار آخر يترتب على هذه الوثيقة".

وتابع: "نرجو من الجميع التعاون والإنضباط والمركزية وعدم التفرد والتشتت في توقيعها، فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها الى سماحته بالمباشر، فانتظروا إني معكم من المنتظرين وكفاكم أذى لقائدكم مع كل إحترامي للمطيعين والمخلصين".

وتضمنت الوثيقة، تعهد يتم كتابة اسماء اتباعه فيه وتوقيعه والبصم بالدم، حيث تضمن التعهد العديد من النقاط، اهمها "التبرؤ من اصحاب القضية"، الذين ادعوا "مهدوية مقتدى الصدر"، فضلا عن الابتعاد عن الطائفية وعدم الانتماء لغير العراق.

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