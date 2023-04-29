2023/04/29 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I9012s0ETjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق المؤتمر الأول للمحاكاة الطبية والرعاية الصحية بمشاركة محلية ودولية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق المؤتمر الأول للمحاكاة الطبية والرعاية الصحية بمشاركة محلية ودولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).