2023/04/29 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة صالح العراقي: وثيقة تاريخية بتوقيع الصدر (قبيل استشهاد مرجعنا الحبيب) أولاً على المسلة.

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