بعد أيام من مقتل ممثل المرشد.. هجوم بالسكين على رجل دين إيراني في قم

2023/04/29 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رجل دين إيراني لهجوم بسكين، السبت، في مدينة قم المقدسة (وسط) خلال حادث سير، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام على مقتل عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني.

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