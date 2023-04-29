ناشئة العراق يتغلب على أشبال الزوراء ودياً

2023/04/29 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق منتخبُ الناشئين العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، فوزاً ودياً على أشبالِ نادي الزوراء بأربعةِ أهدافٍ دون ردٍّ.وأقيمت المباراةِ في ملعبِ الزوراء في منطقة الشالجيّة ببغداد ضمن إطارِ تحضيراته للاستحقاقاتِ […]

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