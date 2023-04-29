2023/04/29 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا السودانية نظرا لاعتبارات أمنية.وقالت الخارجية المصرية، في بيان: “تؤكد وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر توقف الإجلاء من قاعدة جوية سودانية لاعتبارات أمنية المركز الخبري الوطني.

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