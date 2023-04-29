بعد العراقية زها حديد.. ياسمين لاري ثاني امرأة تفوز بالجائزة الذهبية البريطانية

2023/04/29 | 21:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين فوز البروفيسور ياسمين لاري بالجائزة الذهبية الملكية لعام 2023، لتكون ثاني امرأة تفوز بها بعد العراقية البريطانية زها حديد.

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