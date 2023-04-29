2023/04/29 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب عن جماعة العدل الكردستاني سوران عمر، اليوم السبت، الإدعاء العام والقضاء العراقي بإصدار مذكرة قبض بحق وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة كردستان آشتي هورامي، واصفا اياه بأنه "تسبب بكوارث في الملف النفطي".

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "على القضاء العراقي الاستجابة الفورية والتحقيق بكيفية استيلاء حكومة الإقليم على حقول النفط في كركوك للفترة ما بين 2014، و2017".

وأضاف أن "وزير الثروات الطبيعية السابق آشتي هورامي تسبب بكوارث في الملف النفطي ويجب إعادته وإصدار مذكرة قبض بحقه وتسليمها للانتربول".

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