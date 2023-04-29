قد تكون الأفضل لفقدان الوزن.. عقار جديد في هوليود

2023/04/29 | 21:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرضى الذين التزموا فقط بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة فقدوا 3.3%.

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