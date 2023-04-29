2023/04/29 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KuuaZ4a1f8Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالله حسين | مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالله حسين | مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).