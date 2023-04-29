خامنئي للرئيس العراقي: لا ينبغي وجود أميركي واحد في العراق

2023/04/29 | 21:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من لقاء خامنئي والرئيس العراقي في طهران 29 إبريل 2023 (أسوشييتد برس)

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، خلال استقباله الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، اليوم السبت، إنه لا ينبغي وجود أميركي واحد في العراق.

وأضاف خامنئي، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي، أنّ "الأميركيين ليسوا أصدقاء العراق، وهم غير أوفياء حتى مع أصدقائهم الأوروبيين".

ووصل الرئيس العراقي إلى طهران، صباح اليوم، وأجرى لقاءات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

ودعا خامنئي إلى تنفيذ الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة بين البلدين، قائلاً إنّ تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وتعميقها له "أعداء أقوياء".

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وأضاف أنّ "تقدم ‎العراق وازدهاره واستقلاله مهم للغاية بالنسبة لإيران"، مشيراً إلى أنه "لو لا الروابط التاريخية والعقدية بين البلدين لعادت العلاقات إلى عهد (الرئيس العراقي الأسبق) صدام حسين".

وأعرب خامنئي عن رضاه عن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وقال إنها كانت نتيجة "اتحاد الشعب والفصائل العراقية".

من جهته، قال الرئيس العراقي خلال اللقاء الذي حضره أيضاً الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنّ "علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستمرة ووطيدة على جميع الأبعاد والأصعدة". وأضاف أنّ "العراق يبذل كل جهده لتعميق هذه العلاقات وتنفيذ قضايا متبقية بين البلدين".

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