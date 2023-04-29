وزيرة المالية تبحث في المغرب سبل دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكاربون

2023/04/29 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم السبت، سبل دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكاربون خلال اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المنعقد في المغرب.

وقال بيان لوزارة المالية : إن" وزيرة المالية طيف سامي محمد شاركت اليوم في الرباط - المملكة المغربية باجتماع الدورة الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب".وأضاف البيان، أنه" تم مناقشة جدول أعمال المجلس المتضمن العديد من القضايا الاقتصادية والمالية ومن أهمها مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي حول قضايا تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية وتقرير البنك الدولي حول تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية ومواضيع استدامة الديون والإصلاحات العالمية لضرائب الشركات وخارطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية".وأشار إلى، أنه" تم الاطلاع وتبادل التجارب حول دور السياسة المالية في تعزيز الأمن الغذائي والتجارب والتطورات بشأن دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكاربون، كما تم عرض آخر التطورات في دول مجموعة العشرين وتنسيق مواقف الدول العربية من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ودعم المؤسسات العربية".

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