مخاوف في إيطاليا من احتفالات جماهير نابولي حال فوز النادي بلقب الدوري.. والسلطات تتخذ إجراءاتها

2023/04/29 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة منتزه فيزوف الوطني أنها ستمنع الوصول إلى البركان المطل على مدينة نابولي الإيطالية، في إجراء احترازي قبل مباراة نادي نابولي، الأحد، التي قد تشهد فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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