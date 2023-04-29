بيان من المرور بشأن حادثة المطار ووفاة امرأة

2023/04/29 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توضيحاً بشان حادثة مطار بغداد الدولي ووفاة امرأة واضابة اخرى.

وقالت المديرية في بيان “في تمام 10:30 من صباح هذا اليوم الموافق 29‏/4‏/2023 وأثناء افتتاح الطريق المؤدي إلى صالة استقبال ومغادرة المسافرين من مطار بغداد الدولي، وقع حادث مروري مؤسف بين مركبتين، أحداهما تابعة إلى اللواء 57/ وزارة الدفاع، والأخرى تقودها الموظفة في مطار بغداد الدولي هبة محمد كريم،قرب بناية الشحن الجوي، وبصحبتها الموظفة إسراء وليد خير الله، التي وافاها الأجل أثر هذا الحادث المؤسف”.

واضاف البيان “وعند إجراء المخطط الأوّلي للحادث، ثبت أن سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه، من قبل سائقة المركبة الثانية والخروج إلى الشارع الرئيسي والاستدارة منه، دون التأكّد من خلوّه”.

وتابع إنّ “وقوع هذا الحادث المؤسف بالتزامن مع مرور الموكب الخاص برئيس مجلس الوزراء، دفع البعض إلى تداول معلومات مغلوطة عنه، وفي الوقت الذي نتقدم فيه لأسرة المتوفية بأحرّ آيات التعازي والمواساة، لذا ندعو جميع المواطنين، الذين صار بإمكانهم الدخول إلى مطار بغداد الدولي بمركباتهم الخاصة،أن يلتزموا بالتعليمات والقوانين المرورية، بالأخصّ السرعة المحدّدة،في هذه الأماكن؛ تفادياً لوقوع حوادث مماثلة”.

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