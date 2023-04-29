2023/04/29 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت منظمة الصحة العالمية WHO من وجود حزمة من شراب السعال “الملوث” المصنوع في الهند، والذي تم رصده قيد التداول في جزر مارشال وولايات ميكرونيسيا.يشكل هذا الأمر الحلقة الأخيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يحتوي على “مواد كيماوية سامة”..



الصحة العالمية تحذر من دواء هندي “للسعال” المركز الخبري الوطني.

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