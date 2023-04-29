2023/04/29 | 22:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو غاضب لرئيس الوزراء العراقي .. السوداني يوبخ مدير مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو غاضب لرئيس الوزراء العراقي .. السوداني يوبخ مدير مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو غاضب لرئيس الوزراء العراقي .. السوداني يوبخ مدير مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).