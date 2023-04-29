ريال يستعيد توازنه ويتمسك بالوصافة بثلاثية لبنزيمة

2023/04/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بالتسجيل لريال مدريد في مرمى ضيفه الميريا في الدوري الاسباني لكرة القدم.مدريد في مدريد (أ ف ب) – استعاد ريال مدريد توازنه وضمن الخروج من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني في الوصافة، وذلك بفوزه على ضيفه ألميريا 4-2 السبت على “سانتياغو برنابيو” بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة.[…]

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