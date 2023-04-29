راتكليف يتفوق على الشيخ جاسم بن حمد في سباق شراء

2023/04/29 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر اليوم السبت أن عرض شركة إنيوس للكيماويات المملوكة للملياردير جيم راتكليف تفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد.

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