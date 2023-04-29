العميد الكربلائي يخطف النقاط الثلاث من زاخو في الدوري الممتاز

2023/04/29 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف سجاد رعد وفي الدقيقة ٧٦ من عمر

المباراة ومن ضربة جزاء ، خطف فريق

كربلاء فوزاً مهماً من فريق نادي زاخو

في مباراتهما التي جرت لحساب الجولة ٢٦

من الدوري العراقي الممتاز واستضافها

ملعب كربلاء الدولي

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