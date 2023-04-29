النجف يخطف تعادلا ثمينا من الزوراء ب9 لاعبين

2023/04/29 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل الزوراء مع ضيفه النجف بنتيجة (1-1)

اليوم السبت بملعب الشعب الدولي،

بالجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم النجف أولا عن طريق جيملسون دوس

سانتوس في الدقيقة 84 حين بقوة على يسار

حارس المر

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