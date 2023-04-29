2023/04/29 | 22:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).