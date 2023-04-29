بحوزته كمية كبيرة من المخدرات.. القبض على متهم اجنبي الجنسية في ميسان

2023/04/29 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت عن القاء القبض على متهم بحوزته (20) كغم من المخدرات في محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للجهود الأمنية المتميزة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية بحوزته (20) كغم من المخدرات".

وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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