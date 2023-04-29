الحشد يطيح بإرهابي في قضاء بيجي

2023/04/29 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نجحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بالإطاحة بعنصر إرهابي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكرت المعاونية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز المديرية […]

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