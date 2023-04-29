الاتحاد: الديمقراطي يقود مؤامرة في سنجار لاحداث مجزرة جديدة بحق الايزيديين

2023/04/29 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق ايزيدي، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بإثارة الفوضى وزعزعة الامن في قضاء سنجار الذي يشهد استقرارا بفضل تواجد القوات الأمنية العراقية.

وقال ايزيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كل ما يثار من احداث في قضاء سنجار الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، مخطط لها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني من اجل احداث مجزرة جديدة بحق المكون الايزيدي في المدينة”.

وأضاف، أن “حنكة القوات العسكرية العراقية الماسكة للملف الأمني في قضاء سنجار حالة دون احداث فوضى جديدة وافشلت ما كان مخطط له من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم لإبادة جديدة بحق المكون الايزيدي”.

وأشار ايزيدي، الى ان ” الاحداث الأخيرة في قضاء سنجار تجعلنا نطالب بإيجاد حل سريع للمدينة من قبل الحكومة المركزية من خلال رفع يد المفلسين والفاسدين وشركاء داعش الذين فسحوا المجال لدخول عناصره الى القضاء خلال العام 2014″.

وتابع، ان ” قضاء سنجار لابد ان يكون له حلا بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم”، لافتا الى ان “البيانات التي صدرت من قبل بعض القوى الكردية هدفها التحريض وارباك الوضع الأمني في المدينة”.

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