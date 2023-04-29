احداث نيسان.. إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي

2023/04/29 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: السبت 29 نيسان 2023 إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى...

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إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي أولاً على المسلة.

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