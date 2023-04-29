نهائي آسيا:

2023/04/29 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض نادي أوراوا رد دايموندز الياباني التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الهلال السعودي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، الّذي أُقيم على أرض استاد الملك فهد الدولي، مساء السبت.

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