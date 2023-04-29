2023/04/29 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آيزيديون يعربون عن قلقهم من حملة تخريبية تحرّض على الكراهية خبير لـ (الزمان): لا إستقرار في سنجار دون تطبيع الأوضاع وضبط السلاح بغداد – قصي منذر عزا خبير امني ،عودة التوتر في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى ،الى التأثيرات الداخلية والاقليمية التي تهدد استقرار المدنية وتضع امن اهلها على المحك ، واكد انه لا حلول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): لا إستقرار في سنجار دون تطبيع الأوضاع وضبط السلاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): لا إستقرار في سنجار دون تطبيع الأوضاع وضبط السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).