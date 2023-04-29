2023/04/29 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة بريطانية: مسلسلات عراقية على منصة 1001 تتفوّق على الدراما العربية لندن- الزمان نال عملان دراميان عراقيان اهتمام الجمهور العراقي والعربي في منافسات العروض التلفزيونية في شهر رمضان، فيما وصفت صحيفة (مدل ايست آي) ، مسلسلين عراقيين هما (اقتحام) و(بغداد الجديدة)انتجتهما منصة 1001 العراقية وعرضتهما أيضا قناة (الشرقية ) ، بأنهما علامتان متفوقتان بين الاعمال […]

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