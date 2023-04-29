2023/04/29 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل، انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى […]

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