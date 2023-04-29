شاهد بالفيديو.. شنو يميّز الكباب العراقي؟

2023/04/29 | 23:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hH27Pe6uwa4

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