متهم بالابتزاز الالكتروني.. القبض على معلم في بغداد

2023/04/29 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على معلم في احدى المدارس متهم بالابتزاز الالكتروني في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية مشتركة القت القبض على شخص تولد ١٩٨٢ منسوب الى وزارة التربية "معلم" في احدى المدارس ضمن منطقة البياع في بغداد".وأضاف انه "مطلوب وفق المادة ٤٣٠ ابتزاز الكتروني".

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