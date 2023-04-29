2023/04/29 | 23:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: siMzZrVUq1o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمة في سنجار.. اختبار صعب أمام حكومة السوداني والاتفاقية مع أربيل هي الحل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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