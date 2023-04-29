حمدوك: الصراع في السودان قد يتحول لأسوأ حرب أهلية في العالم

2023/04/29 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، السبت، من أن الصراع في السودان قد يتحول إلى واحدة من أسوأ الحروب الأهلية في العالم "إذا لم يتم وقفه مبكرا".

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