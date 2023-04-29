شاهد بالفيديو.. الشرقية نيوز في جولة على طريق سفر المغادرين من مطار بغداد الدولي

2023/04/29 | 23:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VFoSZ393-To

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