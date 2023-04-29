2023/04/29 | 23:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي، السبت، عن تخصيص مبالغ مالية في موازنة 2023 لتنفيذ مشروع القطار المعلق.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “قطار بغداد المعلق أو مترو بغداد وهو من ضمن البرنامج الحكومي حيث تم تخصيص مبالغ له ضمن موازنة 2023 لحساب وزارة النقل لتنفيذ المشروع”.

وأضاف أن “المشروع اكملت تصاميمه شركة فرنسية كمرحلة أولى بطول ٣١ كم ويشمل ١٤ محطة في أحياء بغداد”.

ولفت إلى “أننا كأعضاء في لجنة النقل والاتصالات سنسعى لتثبيت ومتابعة التخصيصات المالية للمشروع مع اللجنة المالية النيابية”.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق عن إنجاز التصاميم الأساسية لمشروع القطار المعلق وتحديد مساراته، مشيرة إلى افتتاح جسر جديد على خط لسكك الحديد يربط بغداد بالمسيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تخصيص مبالغ مالية في الموازنة لتنفيذ “القطار المعلق”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تخصيص مبالغ مالية في الموازنة لتنفيذ “القطار المعلق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).