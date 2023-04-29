برلماني يدعو الرقابة المالية لاحصاء موظفي كردستان.. تخطوا اعداد الجنوب

2023/04/29 | 23:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، السبت، الى ضرورة تدخل الرقابة المالية في إحصاء عدد الموظفين في إقليم كردستان قبل إقرار الموازنة العامة، فيما اكد ان هنالك عزم نيابي واضح على عدم إقرار الموازنة ما لم يتم التوصل الى صيغة نهائية تتساوى فيها جميع حقوق المحافظات العراقية.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “يجب على الحكومة تدقيق ارقام اعداد الموظفين والارتفاع الذي يصل الى نسبة 50 % عن الموازنة السابقة قبل إعطاء الأموال الى كردستان”، مشيرا الى ان “عدد موظفي الإقليم يعادل ضعف اعداد المحافظات الجنوبية بحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها”.

وتابع، انه “من الضروري تدخل الرقابة المالية في إحصاء عدد الموظفين في إقليم كردستان قبل إقرار قانون الموازنة العامة”، لافتا الى ان “استحقاقات المحافظات الجنوبية لم تعطى لغاية الان ونعمل على ادراجها في فقرات قانون الموازنة”.

واردف، النائب عن ائتلاف المالكي: ان ” هنالك عزم نيابي واضح على عدم إقرار الموازنة ما لم يتم التوصل الى صيغة نهائية تتساوى فيها جميع حقوق المحافظات العراقية”.

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