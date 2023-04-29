الكهرباء يعود لطريق الانتصارات بثنائية الصناعة

2023/04/29 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد نجم منتخبنا الشبابي علي جاسم فريقه الكهرباء للفوز على الصناعة بهدفين دون رد.وتواجه الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل علي جاسم ثنائية الصواعق في الدقيقتين 62 و93 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز وصل الكهرباء إلى النقطة 49 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد […]

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