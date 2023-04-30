2023/04/30 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فاز فريق نادي كربلاء، يوم السبت، على ضيفه فريق نادي زاخو بهدف وحيد دون رد ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباراة في الساعة الثامنة والربع مساءً على ملعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بهدف وحيد ..



كربلاء يفوز على زاخو في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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